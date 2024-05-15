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Минцифры изучает возможность монополии «Почты» на доступ к почтовым ящикам

Правительство рассматривало аналогичное предложение в 2014 году, но от идеи отказалось
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры обсуждает возможность установления монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам, заявил Максут Шадаев, выступая в Госдуме, где 14 мая была утверждена его кандидатура на пост главы министерства. «Мы предложим либо компенсировать убытки [«Почты России»] при сохранении текущих тарифов за счет бюджета, либо – что нам кажется более правильным – все-таки дать дополнительные преференции «Почте России», которые позволят ей зарабатывать», – сказал Шадаев, отвечая на вопрос о целесообразности субсидирования «Почты России» для удержания тарифов на доставку периодики.

По словам Шадаева, в качестве одного из таких вариантов рассматривается установление монополии «Почты» на доставку в почтовые ящики. В настоящее время такую доставку могут осуществлять любые участники рынка, уточнил он. Если «Почта России» получит монополию на доставку в почтовый ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов, рекламы, сказал он: «Это позволит за счет прибыли от этой деятельности поддерживать низкие, доступные тарифы на социально значимые сервисы».

Прежде всего предложенная инициатива нацелена на сокращение объема рассылки низкокачественных рекламных объявлений населению, включая действия мошенников, и выстраивание цивилизованного взаимодействия рынка директ-мейла с национальным почтовым оператором, объяснил «Ведомостям» представитель ведомства. Те операторы, у которых получена почтовая лицензия, также смогут продолжить пользоваться этими ящиками, уточнил он.

«Ведомости» направили запрос в «Почту России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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