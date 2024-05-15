Минцифры изучает возможность монополии «Почты» на доступ к почтовым ящикам

Минцифры изучает возможность монополии «Почты» на доступ к почтовым ящикамПравительство рассматривало аналогичное предложение в 2014 году, но от идеи отказалось
Минцифры обсуждает возможность установления монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам, заявил Максут Шадаев, выступая в Госдуме, где 14 мая была утверждена его кандидатура на пост главы министерства. «Мы предложим либо компенсировать убытки [«Почты России»] при сохранении текущих тарифов за счет бюджета, либо – что нам кажется более правильным – все-таки дать дополнительные преференции «Почте России», которые позволят ей зарабатывать», – сказал Шадаев, отвечая на вопрос о целесообразности субсидирования «Почты России» для удержания тарифов на доставку периодики.
По словам Шадаева, в качестве одного из таких вариантов рассматривается установление монополии «Почты» на доставку в почтовые ящики. В настоящее время такую доставку могут осуществлять любые участники рынка, уточнил он. Если «Почта России» получит монополию на доставку в почтовый ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов, рекламы, сказал он: «Это позволит за счет прибыли от этой деятельности поддерживать низкие, доступные тарифы на социально значимые сервисы».
Прежде всего предложенная инициатива нацелена на сокращение объема рассылки низкокачественных рекламных объявлений населению, включая действия мошенников, и выстраивание цивилизованного взаимодействия рынка директ-мейла с национальным почтовым оператором, объяснил «Ведомостям» представитель ведомства. Те операторы, у которых получена почтовая лицензия, также смогут продолжить пользоваться этими ящиками, уточнил он.
«Ведомости» направили запрос в «Почту России».