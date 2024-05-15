Минцифры изучает возможность монополии «Почты» на доступ к почтовым ящикам

По словам Шадаева, в качестве одного из таких вариантов рассматривается установление монополии «Почты» на доставку в почтовые ящики. В настоящее время такую доставку могут осуществлять любые участники рынка, уточнил он. Если «Почта России» получит монополию на доставку в почтовый ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов, рекламы, сказал он: «Это позволит за счет прибыли от этой деятельности поддерживать низкие, доступные тарифы на социально значимые сервисы».