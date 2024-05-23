Предпринимателям предложили дать право не пускать проверяющих без QR-кода

Предпринимателям предложили дать право не пускать проверяющих без QR-кодаПри порче товара после отбора проб коммерсант сможет обратиться за возмещением ущерба из бюджета
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий право предпринимателя отказать инспектору в доступе на объекты контроля из-за отсутствия QR-кода на документах. В случае порчи товара после отбора проб коммерсант сможет обратиться за возмещением ущерба из бюджета
Сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Дмитрий Ламейкин и Ирек Богуславский внесли в Госдуму поправки в закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Законопроект рожден в результате правоприменительной практики, говорит Тимченко, председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по мониторингу законодательства РФ в сфере госконтроля.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам