Предпринимателям предложили дать право не пускать проверяющих без QR-кода

Сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Олег Морозов, Дмитрий Ламейкин и Ирек Богуславский внесли в Госдуму поправки в закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Законопроект рожден в результате правоприменительной практики, говорит Тимченко, председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по мониторингу законодательства РФ в сфере госконтроля.