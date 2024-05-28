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Минсельхоз сохранил прогноз по сбору урожая черешни на уровне 20 000 тонн

Майские заморозки не нанесли значительного ущерба культуре
Инна Шульгина
Ведомости

Общий прогноз по производству черешни в России в 2024 г. сохраняется на уровне более 20 000 т в организованном секторе (практически соответствует показателю прошлого года). Об этом «Ведомостям» рассказали в Минсельхозе России.

В министерстве отметили, что, по данным органов управления агропромышленного комплекса регионов-лидеров по производству черешни (Краснодарский край, Крым, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Чечня, Запорожская область), погодные условия практически не повлияли на формирование урожая черешни в 2024 г.

«Снижение прогнозных объемов производства в этих субъектах не прогнозируется», – говорится в сообщении.

В Краснодарском крае возвратные майские заморозки не нанесли существенного ущерба плодово-ягодным насаждениям. По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, план по валовому производству плодово-ягодной продукции в крупных и фермерских хозяйствах будет выполнен. 26 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что на Кубани собрано почти 100 т черешни.

Под черешневые сады в Кабардино-Балкарской Республике отведено 30 га. По данным республиканского минсельхоза, плодово-ягодные насаждения от майских заморозков не пострадали.

Погодные условия не повлияли на формирование урожая черешни и в Ставропольском крае.

По данным Минсельхоза, 98% от общего объема производства черешни в организованном секторе по стране приходится на регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом в некоторых регионах Центрального федерального округа и в Ростовской области фиксировались повреждения плантаций черешни из-за заморозков в начале мая. Но в ведомстве отметили, что объем производства культуры в этих регионах незначителен и Минсельхоз России сохраняет общий прогноз.

27 мая ТАСС со ссылкой на главу Минсельхоза РФ Оксану Лут сообщало, что министерство планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Ведомство планирует «попросить у правительства плодовые культуры». Сроки введения ЧС не назывались.

16 мая Лут сообщила, что, предварительно, из-за возвратных заморозков в России посевы погибли на территории порядка 830 000 га – около 1% от всей площади. Заморозки в мае совокупно затронули посевы в 23 регионах.

С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков пострадали посевы на площади 266 000 га. 15 мая также был введен ЧС в Ростовской и Орловской областях.

В министерстве сельского хозяйства России сообщили «Ведомостям», что погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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