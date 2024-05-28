Минсельхоз сохранил прогноз по сбору урожая черешни на уровне 20 000 тонн

Минсельхоз сохранил прогноз по сбору урожая черешни на уровне 20 000 тоннМайские заморозки не нанесли значительного ущерба культуре
Общий прогноз по производству черешни в России в 2024 г. сохраняется на уровне более 20 000 т в организованном секторе (практически соответствует показателю прошлого года). Об этом «Ведомостям» рассказали в Минсельхозе России.
В министерстве отметили, что, по данным органов управления агропромышленного комплекса регионов-лидеров по производству черешни (Краснодарский край, Крым, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Чечня, Запорожская область), погодные условия практически не повлияли на формирование урожая черешни в 2024 г.
«Снижение прогнозных объемов производства в этих субъектах не прогнозируется», – говорится в сообщении.
В Краснодарском крае возвратные майские заморозки не нанесли существенного ущерба плодово-ягодным насаждениям. По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, план по валовому производству плодово-ягодной продукции в крупных и фермерских хозяйствах будет выполнен. 26 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что на Кубани собрано почти 100 т черешни.
Под черешневые сады в Кабардино-Балкарской Республике отведено 30 га. По данным республиканского минсельхоза, плодово-ягодные насаждения от майских заморозков не пострадали.
Погодные условия не повлияли на формирование урожая черешни и в Ставропольском крае.
По данным Минсельхоза, 98% от общего объема производства черешни в организованном секторе по стране приходится на регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом в некоторых регионах Центрального федерального округа и в Ростовской области фиксировались повреждения плантаций черешни из-за заморозков в начале мая. Но в ведомстве отметили, что объем производства культуры в этих регионах незначителен и Минсельхоз России сохраняет общий прогноз.
27 мая ТАСС со ссылкой на главу Минсельхоза РФ Оксану Лут сообщало, что министерство планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Ведомство планирует «попросить у правительства плодовые культуры». Сроки введения ЧС не назывались.
16 мая Лут сообщила, что, предварительно, из-за возвратных заморозков в России посевы погибли на территории порядка 830 000 га – около 1% от всей площади. Заморозки в мае совокупно затронули посевы в 23 регионах.
С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков пострадали посевы на площади 266 000 га. 15 мая также был введен ЧС в Ростовской и Орловской областях.
В министерстве сельского хозяйства России сообщили «Ведомостям», что погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы.