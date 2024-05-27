Минсельхоз планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за заморозков
Минсельхоз РФ планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Об этом сообщила глава министерства Оксана Лут, пишет ТАСС.
«Мы планируем сейчас ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры», – заявила министр, добавив, что сроков введения ЧС пока нет.
16 мая Лут сообщила, что, предварительно, из-за возвратных заморозков в России посевы погибли на территории порядка 830 000 га – около 1% от всей площади. Заморозки в мае совокупно затронули посевы в 23 регионах.
С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков пострадали посевы на площади 266 000 га, полный ущерб еще предстоит подсчитать. 15 мая также был введен ЧС в Ростовской и Орловской областях.
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства России сообщила «Ведомостям», что погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы.