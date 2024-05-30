«Роснефть» отчиталась о финансовых результатах за I квартал

По словам Игоря Сечина, высокие процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке России оказывают давление на финансовые показатели компании, что вынуждает ее переходить к займам в альтернативных валютах. «Сложившиеся на российском рынке условия уже привели к существенному увеличению стоимости долга – так, в I квартале 2024 г. среднеквартальная стоимость обслуживания долга компании достигла максимального в XXI в. значения», – подчеркнул он. При этом рост стоимости финансирования ведет к увеличению сроков реализации и окупаемости проектов, а также негативно влияет на чистую прибыль, от которой рассчитывается размер дивидендов, добавил глава «Роснефти».