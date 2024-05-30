«Роснефть» отчиталась о финансовых результатах за I квартал

«Роснефть» отчиталась о финансовых результатах за I кварталНа них давят высокие процентные ставки и недостаток ликвидности, заявил Игорь Сечин
Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, в I квартале 2024 г. составила 399 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании по итогам работы в I квартале.
«В отчетном квартале, несмотря на волатильность рыночных цен и усиление внешнего давления, включая новые санкционные ограничения со стороны недружественных стран, а также влияние соглашения ОПЕК+ на производственные показатели, «Роснефть» добилась роста основных финансовых показателей: выручки, EBITDA, чистой прибыли, свободного денежного потока», – заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводится в релизе.
Рост чистой прибыли в годовом выражении на 23,5% в основном объясняется увеличением EBITDA (прибыль до вычета налогов, амортизации и процентов). Этот показатель в январе-марте 2024 г. вырос на 27,5% год к году и составил 857 млрд руб. При этом выручка компании увеличилась на 42,3% до 2,6 трлн руб.
Капитальные затраты «Роснефти» снизились на 2,2% за указанный период и составили 269 млрд руб. Удельные затраты на добычу углеводородов в I квартале этого года остались на уровне $2,6/барр. н.э. (баррель нефтяного эквивалента). При этом скорректированный свободный денежный поток «Роснефти» в отчетном периоде достиг 316 млрд руб.
Долговая нагрузка компании (отношение чистого долга к EBITDA) на конец I квартала этого года составила 1х.
Согласно приведенной в пресс-релизе информации, «Роснефть» в I квартале 2024 г. добыла 66 млн т нефтяного эквивалента (н.э.) углеводородов, в том числе жидких углеводородов – 47,1 млн т, добыча газа составила 23,7 млрд куб. м. За этот период на заводах компании было переработано 19,9 млн т нефти. В компании отметили, что определенное снижение показателя произошло из-за ремонтов на заводах, «связанных с форс-мажорными обстоятельствами». При этом глубина переработки выросла до 77%, а выход светлых нефтепродуктов – до 59,1%.
Также в отчетности говорится, что в I квартале 2024 г. «Роснефть» продала на внутреннем рынке 10,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 3,1 млн т бензина и 4,3 млн т дизтоплива. В компании отметили, что на бирже СПбМТСБ был реализован объем бензина и дизеля, вдвое превышающий норматив – 2,2 млн т автомобильного топлива. Доля «Роснефти» в совокупном объеме продаж на бирже составила 35%, уточнили в компании.
По словам Игоря Сечина, высокие процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке России оказывают давление на финансовые показатели компании, что вынуждает ее переходить к займам в альтернативных валютах. «Сложившиеся на российском рынке условия уже привели к существенному увеличению стоимости долга – так, в I квартале 2024 г. среднеквартальная стоимость обслуживания долга компании достигла максимального в XXI в. значения», – подчеркнул он. При этом рост стоимости финансирования ведет к увеличению сроков реализации и окупаемости проектов, а также негативно влияет на чистую прибыль, от которой рассчитывается размер дивидендов, добавил глава «Роснефти».
Налоги нефтяной отрасли – это основная статья дохода федерального бюджета: только за январь-апрель 2024 г. отчисления нефтяников удвоились в годовом выражении и составили 3,3 трлн руб., подчеркнул Сечин. «Роснефть», как крупнейший налогоплательщик страны и лидер отрасли, обсуждает с правительством стабилизацию налогового режима для сохранения доходности акционеров, в том числе государства. «»Роснефть» сформулировала свои предложения по оптимизации отраслевой налоговой нагрузки, самой высокой среди отраслей российской экономики, размер которой негативно влияет на возможности ее развития», – добавил он.
Сечин также напомнил, что 23 мая совет директоров компании рекомендовал итоговые дивиденды за 2023 г. в размере 29,01 руб. на акцию, или 307 млрд руб. Также компания выплатила промежуточные дивиденды 2023 г. в 30,77 руб. на акцию, или 326,1 млрд руб.