Суд отказал дилеру в компенсации из-за ухода Renault из России

Суд отказал дилеру в компенсации из-за ухода Renault из РоссииОбосновать упущенную выгоду оказалось слишком сложно
Арбитражный суд города Москвы отказал автодилерскому холдингу РТДС в удовлетворении исковых требований по взысканию 534 млн руб. с ушедшей с российского рынка группы Renault. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.
РТДС хотел взыскать с Renault 12 млн руб. реального ущерба и упущенную выгоду в размере 522 млн руб.
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