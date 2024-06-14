Рынок софта для ресторанного бизнеса вырос на 68% за год до 5,8 млрд рублей

Лидером сегмента стала компания – разработчик решений для автоматизации ресторанов iiko: ее выручка за год приросла на 46% до 3 млрд руб. В 2023 г. количество клиентов компании достигло 22 000 в России и странах СНГ – Узбекистане, Киргизии и Таджикистане, указано в отчете. Из него следует, что рост был связан с развитием внутреннего туризма в России. За год появилось много новых ресторанов и отелей, которые заинтересованы в развитии и систематизации всех процессов, говорится в исследовании, отмечают в Smart Ranking.