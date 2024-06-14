Рынок софта для ресторанного бизнеса вырос на 68% за год до 5,8 млрд рублей

Рынок софта для ресторанного бизнеса вырос на 68% за год до 5,8 млрд рублейНа это повлияли уход иностранных конкурентов и восстановление общепита после падения в 2022 году
Выручка российских IT-сервисов для рынка общественного питания в 2023 г. достигла 5,8 млрд руб. Это на 68,3% больше, чем в 2022 г., следует из данных аналитического агентства Smart Ranking.
Лидером сегмента стала компания – разработчик решений для автоматизации ресторанов iiko: ее выручка за год приросла на 46% до 3 млрд руб. В 2023 г. количество клиентов компании достигло 22 000 в России и странах СНГ – Узбекистане, Киргизии и Таджикистане, указано в отчете. Из него следует, что рост был связан с развитием внутреннего туризма в России. За год появилось много новых ресторанов и отелей, которые заинтересованы в развитии и систематизации всех процессов, говорится в исследовании, отмечают в Smart Ranking.
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