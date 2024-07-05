В российских портах начали увеличиваться тарифы на перевалку угля

В российских портах начали увеличиваться тарифы на перевалку угляРост не будет сильным, так как это может обрушить грузовую базу
Операторы угольных терминалов в российских морских портах начали повышать тарифы на перевалку продукции на экспорт. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с актуальной стоимостью услуги.
Подорожание перевалки подтверждают также данные агентства Argus (есть у «Ведомостей»). В июне, по данным агентства, стоимость перевалки 1 т угля в порту Усть-Луга в Ленинградской области увеличилась с $15,7 до $16,5, в порту Восточный (Приморский край) – с $20,2 до $20,6. В мае ставки в этих терминалах, напротив, снижались.
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