В российских портах начали увеличиваться тарифы на перевалку угля

Подорожание перевалки подтверждают также данные агентства Argus (есть у «Ведомостей»). В июне, по данным агентства, стоимость перевалки 1 т угля в порту Усть-Луга в Ленинградской области увеличилась с $15,7 до $16,5, в порту Восточный (Приморский край) – с $20,2 до $20,6. В мае ставки в этих терминалах, напротив, снижались.