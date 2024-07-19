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Центробанк покупает у ВЭБа строящийся бизнес-центр Slava на «Белорусской»

Сумма сделки не раскрывается
Дарья Снегова
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Банк России подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра Slava около станции метро «Белорусская» в Москве. После получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ большая часть зданий перейдет Росимуществу. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников.

В ответ на запрос «Ведомостей» представитель ЦБ сообщил, что регулятор не раскрывает сумму сделки. «Она определена по итогам независимой оценки. Мы передаем в казну безвозмездно больше 10 зданий», – сообщили в ЦБ.

Объект планируется достроить и передать Банку Росси в I квартале 2026 г. Завершающая очередь комплекса с общественным пространством и квартирами будет готова во II квартале 2027 г., пояснили в ВЭБе.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин заявил, что сделка прошла на рыночных условиях. «На месте некогда заброшенной территории появился современный квартал Slava, который, как уже очевидно, стал точкой притяжения для горожан и работодателей», – сказал он.

Деловой центр Slava класса А+ возводится в составе многофункционального квартала рядом с площадью Белорусского вокзала в Москве. Комплекс получил название в честь бывшего часового завода «Слава», находившегося на этом месте. В проекте, в соответствии с экостандартами, будут использованы источники возобновляемой энергии, естественное освещение за счет больших площадей окон и натуральные материалы. Вокруг зданий появится всесезонное общественное пространство с магазинами, кафе и ресторанами, фитнесом и образовательным центром. Доступ в парковую зону и на центральную площадь комплекса смогут получить все желающие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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