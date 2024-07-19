Центробанк покупает у ВЭБа строящийся бизнес-центр Slava на «Белорусской»

Деловой центр Slava класса А+ возводится в составе многофункционального квартала рядом с площадью Белорусского вокзала в Москве. Комплекс получил название в честь бывшего часового завода «Слава», находившегося на этом месте. В проекте, в соответствии с экостандартами, будут использованы источники возобновляемой энергии, естественное освещение за счет больших площадей окон и натуральные материалы. Вокруг зданий появится всесезонное общественное пространство с магазинами, кафе и ресторанами, фитнесом и образовательным центром. Доступ в парковую зону и на центральную площадь комплекса смогут получить все желающие.