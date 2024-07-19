Центробанк покупает у ВЭБа строящийся бизнес-центр Slava на «Белорусской»Сумма сделки не раскрывается
В пресс-службе Центробанка пояснили, что это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников.
В ответ на запрос «Ведомостей» представитель ЦБ сообщил, что регулятор не раскрывает сумму сделки. «Она определена по итогам независимой оценки. Мы передаем в казну безвозмездно больше 10 зданий», – сообщили в ЦБ.
Объект планируется достроить и передать Банку Росси в I квартале 2026 г. Завершающая очередь комплекса с общественным пространством и квартирами будет готова во II квартале 2027 г., пояснили в ВЭБе.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин заявил, что сделка прошла на рыночных условиях. «На месте некогда заброшенной территории появился современный квартал Slava, который, как уже очевидно, стал точкой притяжения для горожан и работодателей», – сказал он.
Деловой центр Slava класса А+ возводится в составе многофункционального квартала рядом с площадью Белорусского вокзала в Москве. Комплекс получил название в честь бывшего часового завода «Слава», находившегося на этом месте. В проекте, в соответствии с экостандартами, будут использованы источники возобновляемой энергии, естественное освещение за счет больших площадей окон и натуральные материалы. Вокруг зданий появится всесезонное общественное пространство с магазинами, кафе и ресторанами, фитнесом и образовательным центром. Доступ в парковую зону и на центральную площадь комплекса смогут получить все желающие.