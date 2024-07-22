В России могут появиться ботинки и гаджеты под брендом Hamster Kombat

Официально знак Hamster Kombat еще не прошел регистрацию, следует из материалов Роспатента. Если предприниматель регистрирует его по ускоренной процедуре, то на это уйдет порядка двух с половиной или трех месяцев с момента подачи заявки, а по обычной процедуре это может занять от девяти до 18 месяцев, объясняет юрист и руководитель практики интеллектуальной собственности и информационного права Maxima Legal Максим Али.