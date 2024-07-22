В России могут появиться ботинки и гаджеты под брендом Hamster Kombat

В России могут появиться ботинки и гаджеты под брендом Hamster KombatЭдуард Гуринович регистрирует товарный знак «хомяка» для товаров народного потребления
Сооснователь Carprice и Carmoney Эдуард Гуринович подал заявку на регистрацию товарного знака Hamster Kombat, следует из данных Роспатента. Заявка подана 30 мая 2024 г. Первым на заявку обратил внимание Telegram-канал Mash. Классы, по которым регистрируется товарный знак, позволяют продавать под брендом Hamster Kombat целый ряд товаров, в основном потребительских: одежду и обувь, различную электронику, офисную канцелярию, периодические издания, шкуры животных, товары для творчества.
Сам Гуринович 22 июля написал в своем Telegram-канале, что стал «эксклюзивным партнером игры [Hamster Kombat] в России», выкупив права на торговую марку. По его словам, команда предпринимателя будет отвечать за работу с местным комьюнити и продажу рекламы в стране.
Но в конце июня Telegram-канал «Жаба и гадюка» сообщал, что Гуринович имеет к игре непосредственное отношение. За два месяца до запуска Hamster Kombat был зарегистрирован домен hamsterkombat.com. Почта, заявленная при регистрации, ap@arenum.games, принадлежит кипрской компании Arenum ltd., среди акционеров которой – российские предприниматели Александр Зеленщиков, Эдуард Гуринович и Александр Пасечник (личный номер последнего также использовался для регистрации этого домена), выяснили авторы канала.
«Ведомости» направили запрос Гуриновичу.
В посте в своем канале Гуринович утверждает, что команда проекта дала предпринимателю право зарегистрировать товарный знак «из-за нарастающей волны мошенников по всему миру». «Российские игроки часто подвергались фишинговым атакам и обману мошенников, и даже сейчас мы продолжаем с этим бороться», — пишет предприниматель.
Любые web3-сервисы, как и мини-приложения, в том числе Hamster Kombat, – это интеллектуальная собственность, объясняет сооснователь стартап-студии TONLab (занимается запуском web3-сервисов в Telegram) Олег Лупиков. По его словам, продукт должен быть защищен со всех сторон, особенно это важно для инвесторов.
Официально знак Hamster Kombat еще не прошел регистрацию, следует из материалов Роспатента. Если предприниматель регистрирует его по ускоренной процедуре, то на это уйдет порядка двух с половиной или трех месяцев с момента подачи заявки, а по обычной процедуре это может занять от девяти до 18 месяцев, объясняет юрист и руководитель практики интеллектуальной собственности и информационного права Maxima Legal Максим Али.
Право на судебную защиту по товарному знаку возникнет с момента регистрации в реестре Роспатента, но уже с момента подачи заявки товарный знак будет противопоставлен всем новым заявкам, которые будут поданы после него, подтверждает основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
После завершения регистрации правообладатель уже сможет вступать в судебные споры с теми, кто использует товарный знак, добавляет Али. Например, с продавцами, которые предлагают на маркетплейсах любую сувенирную продукцию под брендом Hamster Kombat. «Регистрация товарного знака позволит создателям ограничить выход неоригинальной продукции – массажеров, футболок и прочего мерча. Кроме того, это позволит им стать единственными владельцами названия и логотипа, сторонние компании уже не смогут повторно зарегистрироваться под таким неймингом и засудить владельцев «тапалки», – рассуждает Лупиков.
На фоне популярности игры на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров, писали «Ведомости». На Wildberries спрос на массажеры в июне по сравнению с маем вырос почти втрое, на 179%. Они позволяют разминать мышцы, однако в карточках товаров указано, что устройства подходят для «быстрой прокачки Hamster Kombat». Устройства могут быстро кликать на изображение хомяка вместо пользователя, следует из описания товаров Wildberries.
По словам источника, близкого к команде проекта, товарный знак мог понадобиться для запуска рекламы. Катков уточняет, что закон не требует регистрации для запуска рекламы, но во избежание риска регистрации другим лицом и последующего троллинга правообладателю разумно сделать это.
Товарный знак может требоваться и для соблюдения требований закона об использовании русского языка в рекламе, отмечает Али. «По умолчанию реклама должна быть на русском, но товарный знак, если он зарегистрирован, переводить на русский не требуется – можно использовать на латинице», – объяснил юрист.