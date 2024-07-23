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Почти 87% исков МСП к крупнейшим маркетплейсам пришлись на последние три года

Значительная часть таких споров заканчивается мировыми соглашениями
Лиана Липанова
Конфликты МСП с маркетплейсами не всегда перемещаются в суды/ Евгений Разумный / Ведомости

Суммы исков к маркетплейсам растут быстрее их оборота, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ на прошедшей 17 июля панельной дискуссии об актуальных проблемах регулирования цифровых платформ, которая была организована Инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьевы горы». С 2021 г. малые и средние предприниматели подали к Ozon и Wildberries 4291 иск – это 87,6% от всех исков в арбитражные суды, поданных к двум компаниям за время их работы, следует из данных картотеки арбитражных дел (КАД). Всего в картотеке содержится 4895 исков к двум крупнейшим маркетплейсам, поданных до конца 2023 г.

По данным КАД, ООО «Вайлдберриз» выступало ответчиком в 3518 арбитражных делах и 3281 иск подан с 2021 по 2023 г. Так, в 2021 г. против компании подан 271 иск, в 2022 г. – 717 (на 160% больше), в 2023 г. – 2293 (на 220% больше). ООО «Интернет решения», основное юрлицо Ozon, получило за все время 877 исков в арбитражных судах, следует из КАД. На последние три года пришлось 669 из них: 109 исков в 2021 г., 165 – в 2022 г. (+50%), 395 – в 2023 г. (+140%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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