Почти 87% исков МСП к крупнейшим маркетплейсам пришлись на последние три года

Почти 87% исков МСП к крупнейшим маркетплейсам пришлись на последние три годаЗначительная часть таких споров заканчивается мировыми соглашениями
Суммы исков к маркетплейсам растут быстрее их оборота, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ на прошедшей 17 июля панельной дискуссии об актуальных проблемах регулирования цифровых платформ, которая была организована Инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьевы горы». С 2021 г. малые и средние предприниматели подали к Ozon и Wildberries 4291 иск – это 87,6% от всех исков в арбитражные суды, поданных к двум компаниям за время их работы, следует из данных картотеки арбитражных дел (КАД). Всего в картотеке содержится 4895 исков к двум крупнейшим маркетплейсам, поданных до конца 2023 г.
По данным КАД, ООО «Вайлдберриз» выступало ответчиком в 3518 арбитражных делах и 3281 иск подан с 2021 по 2023 г. Так, в 2021 г. против компании подан 271 иск, в 2022 г. – 717 (на 160% больше), в 2023 г. – 2293 (на 220% больше). ООО «Интернет решения», основное юрлицо Ozon, получило за все время 877 исков в арбитражных судах, следует из КАД. На последние три года пришлось 669 из них: 109 исков в 2021 г., 165 – в 2022 г. (+50%), 395 – в 2023 г. (+140%).