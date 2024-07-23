Почти 87% исков МСП к крупнейшим маркетплейсам пришлись на последние три года

По данным КАД, ООО «Вайлдберриз» выступало ответчиком в 3518 арбитражных делах и 3281 иск подан с 2021 по 2023 г. Так, в 2021 г. против компании подан 271 иск, в 2022 г. – 717 (на 160% больше), в 2023 г. – 2293 (на 220% больше). ООО «Интернет решения», основное юрлицо Ozon, получило за все время 877 исков в арбитражных судах, следует из КАД. На последние три года пришлось 669 из них: 109 исков в 2021 г., 165 – в 2022 г. (+50%), 395 – в 2023 г. (+140%).