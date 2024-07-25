Минздрав зарегистрировал третий российский аналог оземпика

Минздрав зарегистрировал третий российский аналог оземпикаВ 2024 году продажи препаратов на основе семаглутида составили 2,1 млрд рублей
Минздрав зарегистрировал третий российский аналог оригинального оземпика от датской Novo Nordisk (международное непатентованное наименование – семаглутид). Препарат для пациентов с сахарным диабетом II типа планирует выпускать фармкомпания «ПСК фарма» под брендом инсудайв. Информация о выдаче регистрационного удостоверения опубликована 12 июля в Государственном реестре лекарственных средств. Первым на это обратило внимание отраслевое издание Vademecum.
В декабре 2023 г. компании «Герофарм» и «Промомед» получили принудительную лицензию на выпуск семаглутида под брендами семавик и квинсента соответственно и производят его без согласия владельца патента. Осенью 2022 г. Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок оземпика в Россию. «Ведомости» направили запрос в правительство относительно получения принудительной лицензии на семаглутид для «ПСК фармы», а также в саму компанию.