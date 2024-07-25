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Минздрав зарегистрировал третий российский аналог оземпика

В 2024 году продажи препаратов на основе семаглутида составили 2,1 млрд рублей
Анна Киселева
Виталий Крюков
«ПСК Фарма»

Минздрав зарегистрировал третий российский аналог оригинального оземпика от датской Novo Nordisk (международное непатентованное наименование – семаглутид). Препарат для пациентов с сахарным диабетом II типа планирует выпускать фармкомпания «ПСК фарма» под брендом инсудайв. Информация о выдаче регистрационного удостоверения опубликована 12 июля в Государственном реестре лекарственных средств. Первым на это обратило внимание отраслевое издание Vademecum.

В декабре 2023 г. компании «Герофарм» и «Промомед» получили принудительную лицензию на выпуск семаглутида под брендами семавик и квинсента соответственно и производят его без согласия владельца патента. Осенью 2022 г. Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок оземпика в Россию. «Ведомости» направили запрос в правительство относительно получения принудительной лицензии на семаглутид для «ПСК фармы», а также в саму компанию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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