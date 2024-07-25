Минздрав зарегистрировал третий российский аналог оземпика

В декабре 2023 г. компании «Герофарм» и «Промомед» получили принудительную лицензию на выпуск семаглутида под брендами семавик и квинсента соответственно и производят его без согласия владельца патента. Осенью 2022 г. Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок оземпика в Россию. «Ведомости» направили запрос в правительство относительно получения принудительной лицензии на семаглутид для «ПСК фармы», а также в саму компанию.