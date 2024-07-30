Правительство сформировало прогноз экспорта угля по Восточному полигону

Правительство сформировало прогноз экспорта угля по Восточному полигонуЭти планы в долгосрочной перспективе эксперты считают малореалистичными
Правительство утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы России до 2050 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров от 29 июля. Среди основных целей – переориентация экспортных поставок угля и модернизация Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб).
В документе отмечается, что в связи с переориентацией экспортных поставок на Восток и ожидаемым ростом добычи минерального сырья «остро стоит вопрос» развития Восточного полигона и Северного морского пути и подходов к нему.
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