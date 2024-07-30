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На российских платных трассах не хватает автозаправочных станций

Бизнес не хочет там строить АЗС, потому что это слишком дорого и невыгодно
Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С началом туристического сезона и увеличением трафика из-за недостатка автозаправочных станций (АЗС) на платных междугородных автомагистралях не первый год образуются очереди на заправку, в которых водители проводят по несколько часов. В итоге расчет сэкономить время в пути, заплатив за проезд по скоростной трассе, не оправдывается. В мае 2024 г. платная трасса М-12 «Восток» (Москва – Казань) оказалась неготовой к возросшему трафику в праздники. Водители жаловались в соцсетях на пробки вокруг АЗС в Нижегородской области в сторону Казани. В мае 2021 г. аналогичная проблема наблюдалась на платной трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург).

Вводимых на платных трассах автозаправочных комплексов сейчас действительно не хватает, признает представитель ГК «Автодор», которая строит и эксплуатирует эти дороги. Среднее планируемое расстояние от одной заправочной станции до другой (в том числе на ЦКАД) должно составлять порядка 50 км. Согласно законопроекту, разработанному Минтрансом в январе 2024 г., «размещение объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог 1-й категории допускается исключительно в составе многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса». К дорогам 1-й категории среди прочих относятся платные трассы М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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