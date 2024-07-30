На российских платных трассах не хватает автозаправочных станций

С началом туристического сезона и увеличением трафика из-за недостатка автозаправочных станций (АЗС) на платных междугородных автомагистралях не первый год образуются очереди на заправку, в которых водители проводят по несколько часов. В итоге расчет сэкономить время в пути, заплатив за проезд по скоростной трассе, не оправдывается. В мае 2024 г. платная трасса М-12 «Восток» (Москва – Казань) оказалась неготовой к возросшему трафику в праздники. Водители жаловались в соцсетях на пробки вокруг АЗС в Нижегородской области в сторону Казани. В мае 2021 г. аналогичная проблема наблюдалась на платной трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург).