На российских платных трассах не хватает автозаправочных станций

На российских платных трассах не хватает автозаправочных станцийБизнес не хочет там строить АЗС, потому что это слишком дорого и невыгодно
С началом туристического сезона и увеличением трафика из-за недостатка автозаправочных станций (АЗС) на платных междугородных автомагистралях не первый год образуются очереди на заправку, в которых водители проводят по несколько часов. В итоге расчет сэкономить время в пути, заплатив за проезд по скоростной трассе, не оправдывается. В мае 2024 г. платная трасса М-12 «Восток» (Москва – Казань) оказалась неготовой к возросшему трафику в праздники. Водители жаловались в соцсетях на пробки вокруг АЗС в Нижегородской области в сторону Казани. В мае 2021 г. аналогичная проблема наблюдалась на платной трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург).
Вводимых на платных трассах автозаправочных комплексов сейчас действительно не хватает, признает представитель ГК «Автодор», которая строит и эксплуатирует эти дороги. Среднее планируемое расстояние от одной заправочной станции до другой (в том числе на ЦКАД) должно составлять порядка 50 км. Согласно законопроекту, разработанному Минтрансом в январе 2024 г., «размещение объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог 1-й категории допускается исключительно в составе многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса». К дорогам 1-й категории среди прочих относятся платные трассы М-11 «Нева» и М-12 «Восток».