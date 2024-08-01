Эксперты оценили рост ставок аренды грузовых вагонов

В частности, суточные ставки аренды полувагонов увеличились на 20–22% до 2650–3080 руб. по типовым полувагонам и до 2800–3400 руб. – по инновационным. Ставки на цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов выросли на 20% до 2800–3950 руб./сутки, на нефтебензиновые – на 40% до 1600–3500 руб./сутки. Аренда фитинговых платформ стала дороже на 4–17% в зависимости от размерности, максимальная ставка составляет 2700 руб./сутки.