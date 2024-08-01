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Эксперты оценили рост ставок аренды грузовых вагонов

Ему способствуют неблагоприятная ситуация на сети РЖД и увеличение расходов операторов подвижного состава
Денис Ильюшенков
Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Стоимость аренды грузовых вагонов различных типов в январе – июле 2024 г. выросла в среднем на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.

В частности, суточные ставки аренды полувагонов увеличились на 20–22% до 2650–3080 руб. по типовым полувагонам и до 2800–3400 руб. – по инновационным. Ставки на цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов выросли на 20% до 2800–3950 руб./сутки, на нефтебензиновые – на 40% до 1600–3500 руб./сутки. Аренда фитинговых платформ стала дороже на 4–17% в зависимости от размерности, максимальная ставка составляет 2700 руб./сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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