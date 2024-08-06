Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» вырос в 1,4 раза

В июле экспорт газа по этому маршруту превысил 1,5 млрд куб. м, что на 29% больше июньских объемов и на 9% выше, чем было поставлено в июле 2023 г. Среднесуточный уровень прокачки за месяц составил 48,9 млн куб. м. Больше этот показатель был только в августе прошлого года, когда он достиг 49,4 млн куб. м.