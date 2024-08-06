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Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» вырос в 1,4 раза

Высокий спрос на российское топливо держится благодаря аномальной жаре в Европе и Азии
Василий Милькин
«Турецкий поток», начинающийся от компрессорной станции «Русская» на побережье Черного моря (на фото), в июле опять стал основным маршрутом экспорта газа в ЕС/ Пресс-служба «Газпрома»

Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в январе – июле 2024 г. выросли на 40,5% в годовом выражении до 9,26 млрд куб. м. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В июле экспорт газа по этому маршруту превысил 1,5 млрд куб. м, что на 29% больше июньских объемов и на 9% выше, чем было поставлено в июле 2023 г. Среднесуточный уровень прокачки за месяц составил 48,9 млн куб. м. Больше этот показатель был только в августе прошлого года, когда он достиг 49,4 млн куб. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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