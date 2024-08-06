Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» вырос в 1,4 раза

Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» вырос в 1,4 разаВысокий спрос на российское топливо держится благодаря аномальной жаре в Европе и Азии
Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в январе – июле 2024 г. выросли на 40,5% в годовом выражении до 9,26 млрд куб. м. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
В июле экспорт газа по этому маршруту превысил 1,5 млрд куб. м, что на 29% больше июньских объемов и на 9% выше, чем было поставлено в июле 2023 г. Среднесуточный уровень прокачки за месяц составил 48,9 млн куб. м. Больше этот показатель был только в августе прошлого года, когда он достиг 49,4 млн куб. м.
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