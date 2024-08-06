Имущество банкротящегося «Годовалова» оценили в 49 млн рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося фармдистрибутора «Годовалов» Михаил Проровский оценил имущество компании в 49 млн руб., следует из сообщения в картотеке Арбитражного суда Москвы от 18 июля. Этих средств не хватит, чтобы погасить «даже 1% требований кредиторов» размером в 7 млрд руб., сказал «Ведомостям» Проровский. Требования еще на 2,8 млрд руб. рассматриваются в суде, добавил он.