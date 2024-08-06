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Имущество банкротящегося «Годовалова» оценили в 49 млн рублей

Эта сумма не погасит даже 1% требований кредиторов, говорит конкурсный управляющий
Виталий Крюков
Андрей Махонин / Ведомости

Конкурсный управляющий банкротящегося фармдистрибутора «Годовалов» Михаил Проровский оценил имущество компании в 49 млн руб., следует из сообщения в картотеке Арбитражного суда Москвы от 18 июля. Этих средств не хватит, чтобы погасить «даже 1% требований кредиторов» размером в 7 млрд руб., сказал «Ведомостям» Проровский. Требования еще на 2,8 млрд руб. рассматриваются в суде, добавил он.

Среди имущества «Годовалова» конкурсный управляющий обнаружил только товарно-материальные ценности: мебель, медоборудование, фармпродукцию и т. д., следует из судебных документов инвентаризации. При этом, согласно описи, у компании отсутствуют основные средства (недвижимость, земля, рабочая техника и др.), транспорт, наличные деньги и нематериальные активы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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