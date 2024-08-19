С производителя водки «Байкал» взыскивают налоги почти на 7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы 13 августа принял к производству иск о взыскании более 6,8 млрд руб. налогов с Алкогольной производственной компании (АПК; выпускает водку под брендами «Байкал», «Нерпа», «Славянская»). Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел. Заявителем по делу выступает Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ульяновской области. В качестве третьего лица указано предприятие «Альфа люкс».