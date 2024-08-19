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С производителя водки «Байкал» взыскивают налоги почти на 7 млрд рублей

В случае удовлетворения иска предприятие может обанкротиться
Анастасия Ковалева
Долги перед налоговой у компании возникли из-за неполной уплаты НДС в бюджет/ Егор Алеев / ТАСС

Арбитражный суд Москвы 13 августа принял к производству иск о взыскании более 6,8 млрд руб. налогов с Алкогольной производственной компании (АПК; выпускает водку под брендами «Байкал», «Нерпа», «Славянская»). Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел. Заявителем по делу выступает Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ульяновской области. В качестве третьего лица указано предприятие «Альфа люкс».

Первое заседание по иску УФНС назначено на 4 сентября. «Ведомости» направили запросы в ФНС и АПК. Связаться с представителем «Альфа люкса» не удалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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