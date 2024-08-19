Рентабельность экспорта российского энергоугля растет на всех направлениях

По данным компании, нетбэки (цена реализации за вычетом логистических затрат) стали увеличиваться с начала июля, когда стали восстанавливаться экспортные цены на базисах FOB («с погрузкой на судно») Тамань и Балтика. В начале августа выгоднее всего было отгружать уголь через порты Дальнего Востока, где нетбэк составлял 4076 руб. за 1 т (+52% в сравнении с началом июля). На 2-м месте по прибыльности оказались отгрузки из Тамани – 2035 руб. за 1 т (+33%), на третьем – из портов Балтики – 1743 руб. за 1 т (+69%).