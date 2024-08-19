Рентабельность экспорта российского энергоугля растет на всех направлениях

Рентабельность экспорта российского энергоугля растет на всех направленияхЭто происходит на фоне улучшения рыночной конъюнктуры
Рентабельность экспорта энергетического угля из России начала расти на всех направлениях вслед за восстановлением котировок на мировых рынках. Это следует из обзора аналитической компании Neft Research, с которым ознакомились «Ведомости».
По данным компании, нетбэки (цена реализации за вычетом логистических затрат) стали увеличиваться с начала июля, когда стали восстанавливаться экспортные цены на базисах FOB («с погрузкой на судно») Тамань и Балтика. В начале августа выгоднее всего было отгружать уголь через порты Дальнего Востока, где нетбэк составлял 4076 руб. за 1 т (+52% в сравнении с началом июля). На 2-м месте по прибыльности оказались отгрузки из Тамани – 2035 руб. за 1 т (+33%), на третьем – из портов Балтики – 1743 руб. за 1 т (+69%).