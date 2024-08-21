Эксперты прогнозируют снижение продаж грузовиков в России в ближайшие два года

Эксперты прогнозируют снижение продаж грузовиков в России в ближайшие два годаЭто происходит на фоне санкций, дорогих кредитов и лизинга и увеличения утильсбора
Рынок новых среднетоннажных (от 6 т) и тяжелых (от 12–14 т) грузовых автомобилей в 2024 г. в базовом сценарии составит 128 360 единиц – на 11% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в прогнозе Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Его 20 августа на Московском форуме автомобилестроения представила директор агентства Татьяна Арабаджи.
Оптимистичный сценарий предполагает снижение продаж в этом году на 8% до 132 460 грузовиков, пессимистичный – на 14% до 124 310 шт.
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