Эксперты прогнозируют снижение продаж грузовиков в России в ближайшие два года

Рынок новых среднетоннажных (от 6 т) и тяжелых (от 12–14 т) грузовых автомобилей в 2024 г. в базовом сценарии составит 128 360 единиц – на 11% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в прогнозе Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Его 20 августа на Московском форуме автомобилестроения представила директор агентства Татьяна Арабаджи.