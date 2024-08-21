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Эксперты прогнозируют снижение продаж грузовиков в России в ближайшие два года

Это происходит на фоне санкций, дорогих кредитов и лизинга и увеличения утильсбора
Денис Ильюшенков
Средняя цена нового грузового автомобиля в июле составила 11,5 млн руб./ Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Рынок новых среднетоннажных (от 6 т) и тяжелых (от 12–14 т) грузовых автомобилей в 2024 г. в базовом сценарии составит 128 360 единиц – на 11% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в прогнозе Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Его 20 августа на Московском форуме автомобилестроения представила директор агентства Татьяна Арабаджи.

Оптимистичный сценарий предполагает снижение продаж в этом году на 8% до 132 460 грузовиков, пессимистичный – на 14% до 124 310 шт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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