Российские нефтяники в ближайшие годы будут наращивать объем капвложений

По итогам этого года аналитики компании прогнозируют некоторое снижение инвестиций в секторе: капзатраты сократятся на 4% к предыдущему году до 2,6 трлн руб. Но уже в 2025 г. показатель вырастет на 8%, в 2026 г. – на 11% год к году. Таким образом, за два года рост составит 19% по сравнению с прогнозным показателем 2024 г.