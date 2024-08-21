Российские нефтяники в ближайшие годы будут наращивать объем капвложений

Российские нефтяники в ближайшие годы будут наращивать объем капвложенийЭто обусловлено освоением трудноизвлекаемых запасов и стабилизацией цен на нефть
Инвестиции российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2025 г. составят 2,8 трлн руб., а в 2026 г. вырастут до 3,1 трлн руб. Об этом говорится в обзоре Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости».
По итогам этого года аналитики компании прогнозируют некоторое снижение инвестиций в секторе: капзатраты сократятся на 4% к предыдущему году до 2,6 трлн руб. Но уже в 2025 г. показатель вырастет на 8%, в 2026 г. – на 11% год к году. Таким образом, за два года рост составит 19% по сравнению с прогнозным показателем 2024 г.
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