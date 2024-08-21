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Российские нефтяники в ближайшие годы будут наращивать объем капвложений

Это обусловлено освоением трудноизвлекаемых запасов и стабилизацией цен на нефть
Василий Милькин
Для поддержания добычи на уровне 10,5–10,6 млн барр./сутки компаниям потребуется увеличить объемы эксплуатационного бурения и ввода новых скважин / Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиции российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2025 г. составят 2,8 трлн руб., а в 2026 г. вырастут до 3,1 трлн руб. Об этом говорится в обзоре Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости».

По итогам этого года аналитики компании прогнозируют некоторое снижение инвестиций в секторе: капзатраты сократятся на 4% к предыдущему году до 2,6 трлн руб. Но уже в 2025 г. показатель вырастет на 8%, в 2026 г. – на 11% год к году. Таким образом, за два года рост составит 19% по сравнению с прогнозным показателем 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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