Россия в 2024 году продолжает снижать объемы экспорта древесины

Российские лесопромышленники в январе – июле 2024 г. экспортировали 13 млн куб. м пиломатериалов и круглого леса. Это следует из данных «Рослесинфорга» (лесоучетная организация Рослесхоза), с которыми ознакомились «Ведомости». Это значение на 4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данных отдельно по круглому лесу и пиломатериалам за отчетный период не приводится.