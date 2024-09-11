Россия в 2024 году продолжает снижать объемы экспорта древесины

Россия в 2024 году продолжает снижать объемы экспорта древесиныКомпании испытывают трудности со взаиморасчетами и доставкой продукции в Китай
Российские лесопромышленники в январе – июле 2024 г. экспортировали 13 млн куб. м пиломатериалов и круглого леса. Это следует из данных «Рослесинфорга» (лесоучетная организация Рослесхоза), с которыми ознакомились «Ведомости». Это значение на 4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данных отдельно по круглому лесу и пиломатериалам за отчетный период не приводится.
За рубеж отечественные предприятия в основном поставляют доски и брус из хвойных пород деревьев, которые применяются при строительстве. Круглый лес используется в качестве сырья для производства пиломатериалов.
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