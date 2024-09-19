Госкомиссия по запасам предложила меры поддержки добычи трудноизвлекаемого газа

Госкомиссия по запасам предложила меры поддержки добычи трудноизвлекаемого газаЕго доля в общем объеме запасов России уже превышает 50%
Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ; подведомственна Роснедрам) предложила распространить на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) газа налоговые льготы и другие стимулы, действующие сегодня для нефти на таких месторождениях. Об этом в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2024) заявил гендиректор ГКЗ Игорь Шпуров.
Он отметил, что традиционные запасы газа в России в значительной степени выработаны (примерно на 70%). При этом доля трудноизвлекаемого газа в общих запасах увеличивается и, по словам чиновника, достигла 54%. По оценке ГКЗ, ввод в промышленную добычу залежей только одной лишь березовской свиты на территории Западной Сибири (ресурсы оцениваются в 11 трлн куб. м) позволит нарастить добычу газа в России на 150 млрд куб. м в год.