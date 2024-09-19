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Госкомиссия по запасам предложила меры поддержки добычи трудноизвлекаемого газа

Его доля в общем объеме запасов России уже превышает 50%
Василий Милькин
Трудноизвлекаемые запасы газа в России составляют 36,1 трлн куб. м./ РИА Новости

Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ; подведомственна Роснедрам) предложила распространить на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) газа налоговые льготы и другие стимулы, действующие сегодня для нефти на таких месторождениях. Об этом в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2024) заявил гендиректор ГКЗ Игорь Шпуров.

Он отметил, что традиционные запасы газа в России в значительной степени выработаны (примерно на 70%). При этом доля трудноизвлекаемого газа в общих запасах увеличивается и, по словам чиновника, достигла 54%. По оценке ГКЗ, ввод в промышленную добычу залежей только одной лишь березовской свиты на территории Западной Сибири (ресурсы оцениваются в 11 трлн куб. м) позволит нарастить добычу газа в России на 150 млрд куб. м в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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