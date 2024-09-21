Минтранс выступил против создания авиатакси в России

Минтранс выступил против создания авиатакси в РоссииПредпосылок для развития этой сферы транспорта в стране пока не прослеживается
Минтранс не поддержал выделение авиатакси в отдельную категорию гражданской авиации и введение для нее механизмов саморегулирования. Об этом говорится в письме от 27 августа заместителя министра транспорта Владимира Потешкина в адрес автора законопроекта, депутата Госдумы (фракция «Новые люди») Олега Леонова. «Ведомости» ознакомились с документом, парламентарий подтвердил его подлинность.
Два законопроекта о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ – в части определения термина «авиатакси» и саморегулирования в этой сфере перевозок – были представлены в начале 2024 г. межфракционной рабочей группой по развитию малой авиации во главе с Леоновым. Согласно документам, авиатакси предлагается определить как гражданские коммерческие перевозки исключительно на легких пилотируемых и беспилотных воздушных судах (ВС). Под ними понимаются самолеты и вертолеты максимальной взлетной массой до 5,7 т и 3,1 т соответственно.
В конце июля Леонов разослал письма одинакового содержания в Минвостокразвития, Минэкономразвития и Минтранс (есть у «Ведомостей») с просьбой рассмотреть свои законодательные инициативы. В ответном послании Леонову от 19 августа замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков отметил, что внесение изменений в Воздушный кодекс является прерогативой Минтранса.
Минтранс, в свою очередь, указывает, что в действующий правовой акт (Воздушный кодекс) нельзя включать дополнительные понятия, а сегментация ВС по взлетной массе в рамках коммерческих авиаперевозок не предусмотрена. Саморегулирование авиатакси по сути предполагает наделение организаций в этой сфере правами и полномочиями Росавиации, что противоречит как российскому законодательству, так положениям Конвенции о международной гражданской авиации, указывает Потешкин в письме. Леонов среди прочего предлагал допустить членов саморегулируемых организаций (СРО) в сфере авиатакси к выполнению коммерческих авиаперевозок, к разработке и изготовлению ВС и компонентов для них, к осуществлению сертификации эксплуатантов, к подготовке кадров для отрасли и к эксплуатации аэродромов.
Кроме того, согласно законопроекту Леонова, именно СРО должны отвечать за обеспечение транспортной безопасности в авиатакси. Но, согласно закону «О транспортной безопасности», эта функция закреплена непосредственно за компаниями, обеспечивающими перевозку пассажиров, в связи с чем «саморегулирование в этой области исключено», подчеркивается в письме Минтранса. Депутат Леонов сказал «Ведомостям», что авторы законодательной инициативы не видят со стороны Минтранса «ни конструктивного обсуждения предложений, ни самостоятельных действий по снятию административных барьеров».
Позиция Минэкономразвития в части данной инициативы выглядит более мягко в сравнении с ответом Минтранса. Экономическое ведомство признает необходимость оформления понятия, выделяющего малую авиацию в отдельный вид перевозок для последующего разделения требований и снижения административных барьеров для ее субъектов. Об этом говорится в письме за подписью замминистра Максима Колесникова (есть у «Ведомостей»). Механизм саморегулирования в авиатакси требует дополнительной проработки в части обеспечения имущественной ответственности членов СРО, следует из письма.
Необходимость законодательного закрепления понятия авиатакси вызвана отсутствием разницы в регуляторных требованиях к субъектам большой и малой авиации, считает предправления Ассоциации малых авиационных предприятий (МалАП) Сергей Детенышев. По его словам, Минтранс предъявляет единые требования и к крупным авиакомпаниям типа «Аэрофлота», и к индивидуальному предпринимателю с одним легким самолетом на 5 мест. Это делает перевозки на малых ВС экономически нерентабельными и «организационно неисполнимыми», а отрасль – непривлекательной для инвестиций, пояснил он.
Источник «Ведомостей», близкий к крупной авиакомпании, отмечает, что в Евросоюзе и Китае стимулом к пересмотру законодательства в этой части стало активное развитие проектов в области малой аэромобильности. Эти проекты могут создать новый рыночный сегмент с большим количеством рабочих мест и немалым экспортным потенциалом, поясняет он. Для России, которая находится в условиях проведения военной спецоперации, реализация подобных инициатив «явно не назрела», считает собеседник. За рубежом инициаторами изменений выступают крупные промышленные игроки с административным и лоббистским ресурсом, отмечает он.
Руководитель аналитического центра ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов отмечает, что текущие законодательные нормы в России «очень жестко» регулируют малую авиацию. Например, в США в зависимости от уровня авиакомпании, регулирование осуществляется тремя разными правовыми документами, объясняет эксперт. И требования к малой авиации значительно мягче, чем для крупных авиакомпаний, говорит Борисов. Эксперт считает, что правила нужно упрощать, но, в тоже время, сохранять регулирование по принципу «лесенки» – чем ниже риск, тем меньше требований к эксплуатантам воздушных судов.
«Ведомости» направили запросы в Минтранс, Минэкономразвития и Минвостокразвития.