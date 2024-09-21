Минтранс выступил против создания авиатакси в России

Минтранс, в свою очередь, указывает, что в действующий правовой акт (Воздушный кодекс) нельзя включать дополнительные понятия, а сегментация ВС по взлетной массе в рамках коммерческих авиаперевозок не предусмотрена. Саморегулирование авиатакси по сути предполагает наделение организаций в этой сфере правами и полномочиями Росавиации, что противоречит как российскому законодательству, так положениям Конвенции о международной гражданской авиации, указывает Потешкин в письме. Леонов среди прочего предлагал допустить членов саморегулируемых организаций (СРО) в сфере авиатакси к выполнению коммерческих авиаперевозок, к разработке и изготовлению ВС и компонентов для них, к осуществлению сертификации эксплуатантов, к подготовке кадров для отрасли и к эксплуатации аэродромов.