Глава петербургской биржи предложил Новаку механизм биржевых торгов ЕАЭС+Реализация нефтепродуктов и нефтехимии может начаться уже в этом году
Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев направил вице-премьеру России Александру Новаку предложения по организации биржевой торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Ведомости» ознакомились с письмом, датированным серединой августа. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Представитель Новака на запрос не ответил.
В документе поясняется, что предложения подготовлены в рамках создания международной биржевой системы индикаторов товарных рынков в развитие соглашений, подписанных на ПМЭФ-2024 в июне этого года между товарными биржами пяти стран – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и не входящего в ЕАЭС Узбекистана. Для биржевой торговли в формате ЕАЭС+ Артемьев предлагает упрощенную процедуру допуска иностранных лиц на биржевые площадки, включая трейдинговые структуры (квалифицированные указанными биржами). Предлагается освободить участников от уплаты НДС, а торговлю вести на приграничных железнодорожных станциях. Ими могут стать, например, Орск – Новый город для Казахстана, Киргизии и Узбекистана, Злынка – для Белоруссии, считает Артемьев.