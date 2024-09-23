Глава петербургской биржи предложил Новаку механизм биржевых торгов ЕАЭС+

В документе поясняется, что предложения подготовлены в рамках создания международной биржевой системы индикаторов товарных рынков в развитие соглашений, подписанных на ПМЭФ-2024 в июне этого года между товарными биржами пяти стран – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и не входящего в ЕАЭС Узбекистана. Для биржевой торговли в формате ЕАЭС+ Артемьев предлагает упрощенную процедуру допуска иностранных лиц на биржевые площадки, включая трейдинговые структуры (квалифицированные указанными биржами). Предлагается освободить участников от уплаты НДС, а торговлю вести на приграничных железнодорожных станциях. Ими могут стать, например, Орск – Новый город для Казахстана, Киргизии и Узбекистана, Злынка – для Белоруссии, считает Артемьев.