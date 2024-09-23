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Глава петербургской биржи предложил Новаку механизм биржевых торгов ЕАЭС+

Реализация нефтепродуктов и нефтехимии может начаться уже в этом году
Василий Милькин
Александр Волобуев
РИА Новости

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев направил вице-премьеру России Александру Новаку предложения по организации биржевой торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Ведомости» ознакомились с письмом, датированным серединой августа. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Представитель Новака на запрос не ответил.

В документе поясняется, что предложения подготовлены в рамках создания международной биржевой системы индикаторов товарных рынков в развитие соглашений, подписанных на ПМЭФ-2024 в июне этого года между товарными биржами пяти стран – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и не входящего в ЕАЭС Узбекистана. Для биржевой торговли в формате ЕАЭС+ Артемьев предлагает упрощенную процедуру допуска иностранных лиц на биржевые площадки, включая трейдинговые структуры (квалифицированные указанными биржами). Предлагается освободить участников от уплаты НДС, а торговлю вести на приграничных железнодорожных станциях. Ими могут стать, например, Орск – Новый город для Казахстана, Киргизии и Узбекистана, Злынка – для Белоруссии, считает Артемьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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