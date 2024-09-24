Фермы «Самарского бройлера» перешли под контроль ГАП «Ресурс»Группа стала владельцем долгов холдинга на 7 млрд рублей
Арбитражный суд Республики Татарстан 18 сентября утвердил мировое соглашение с кредиторами в рамках банкротных дел птицефабрики «Племрепродукт» и комбикормового завода «Репродукт», входящих в ГК «Самарский бройлер». Это следует из документов суда, с которыми ознакомились «Ведомости». Аналогичное решение в отношении другой ключевой структуры группы – Тимашевской птицефабрики – в августе вынес Арбитражный суд Самарской области.
Своим контрагентам предприятия ГК «Самарский бройлер» задолжали суммарно около 7 млрд руб.
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