«Технологии ОФС» расширяют программу вложений в импортозамещение

«Технологии ОФС» расширяют программу вложений в импортозамещениеСтране нужно высокотехнологичное нефтесервисное оборудование в условиях ухудшения условий добычи
Нефтесервисная компания «Технологии ОФС», созданная на базе активов подразделения американской Baker Hughes в России, может увеличить инвестиции в импортозамещение нефтесервисного оборудования до 2027 г. на 30% до 6,5 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании. Ключевые проекты должны быть запущены в 2025–2026 гг.
Ранее «Технологии ОФС» планировали инвестиции к указанному сроку на уровне 5 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 21 сентября 2023 г.). Актуализированные планы компании предполагают дополнительные денежные вливания в новые мощности по локализации производства оборудования для нефтяной отрасли в Тюменской области, пояснил представитель компании.
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