«Технологии ОФС» расширяют программу вложений в импортозамещение

Нефтесервисная компания «Технологии ОФС», созданная на базе активов подразделения американской Baker Hughes в России, может увеличить инвестиции в импортозамещение нефтесервисного оборудования до 2027 г. на 30% до 6,5 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании. Ключевые проекты должны быть запущены в 2025–2026 гг.