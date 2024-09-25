Перевалка угля в Тамани вновь начала падать

Перевалка угля в Тамани вновь начала падатьРЖД сокращает объем перевозок в южные порты, несмотря на рост заявок от угольщиков
Перевалка угля через крупнейший на юге России угольный терминал, принадлежащий ОТЭКО Мишеля Литвака, в августе 2024 г. вернулась к снижению, составив 965 000 т против 1,65 млн т в июле. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
По его словам, на август с угольными компаниями и РЖД были согласованы заявки на доставку в порт по железной дороге 1,45 млн т угля. Фактические поставки составили 955 000 т, что на 28% меньше, чем в июле. При этом терминал, по словам представителя ОТЭКО, готов был принять в июле до 4 млн т угля.
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