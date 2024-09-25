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Перевалка угля в Тамани вновь начала падать

РЖД сокращает объем перевозок в южные порты, несмотря на рост заявок от угольщиков
Василий Милькин
Денис Ильюшенков
Виталий Тимкив / РИА Новости

Перевалка угля через крупнейший на юге России угольный терминал, принадлежащий ОТЭКО Мишеля Литвака, в августе 2024 г. вернулась к снижению, составив 965 000 т против 1,65 млн т в июле. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

По его словам, на август с угольными компаниями и РЖД были согласованы заявки на доставку в порт по железной дороге 1,45 млн т угля. Фактические поставки составили 955 000 т, что на 28% меньше, чем в июле. При этом терминал, по словам представителя ОТЭКО, готов был принять в июле до 4 млн т угля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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