Россия к 2030 году может нарастить экспорт угля на фоне просадки конкурентов

Россия к 2030 году может нарастить экспорт угля на фоне просадки конкурентовПока росту отгрузок за рубеж мешают проблемы с логистикой и низкие цены на рынке
Крупнейшие конкуренты России на мировом рынке угля – Австралия, Индонезия, США, ЮАР и Колумбия – сократят экспорт к 2030 г. суммарно на 133 млн т в год по сравнению с показателем 2023 г., что дает шанс для наращивания объемов экспорта российской продукции. Об этом говорится в обзоре аудиторской компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в России).
По оценке аналитиков, Россия может увеличить поставки как минимум на 70–80 млн т по сравнению с 2023 г. По данным Минэнерго, в прошлом году экспорт угля из России сократился почти на 4% к уровню предыдущего года и составил 212,5 млн т.
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