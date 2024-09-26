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Россия к 2030 году может нарастить экспорт угля на фоне просадки конкурентов

Пока росту отгрузок за рубеж мешают проблемы с логистикой и низкие цены на рынке
Георгий Бичашвили
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие конкуренты России на мировом рынке угля – Австралия, Индонезия, США, ЮАР и Колумбия – сократят экспорт к 2030 г. суммарно на 133 млн т в год по сравнению с показателем 2023 г., что дает шанс для наращивания объемов экспорта российской продукции. Об этом говорится в обзоре аудиторской компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в России).

По оценке аналитиков, Россия может увеличить поставки как минимум на 70–80 млн т по сравнению с 2023 г. По данным Минэнерго, в прошлом году экспорт угля из России сократился почти на 4% к уровню предыдущего года и составил 212,5 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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