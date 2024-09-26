Россия к 2030 году может нарастить экспорт угля на фоне просадки конкурентов

По оценке аналитиков, Россия может увеличить поставки как минимум на 70–80 млн т по сравнению с 2023 г. По данным Минэнерго, в прошлом году экспорт угля из России сократился почти на 4% к уровню предыдущего года и составил 212,5 млн т.