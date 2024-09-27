В России потратили на кроссовки рекордные 45 млрд рублей

Продажи кроссовок в РФ в январе – июле 2024 г. в денежном выражении составили 44,8 млрд руб., следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». Это максимальный показатель как минимум за последние три года. За аналогичный период в 2023 г. на кроссовки потратили 32 млрд руб., за семь месяцев 2022 и 2021 гг. – 18,4 млрд и 17 млрд руб. соответственно, следует из данных центра.