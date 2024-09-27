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В России потратили на кроссовки рекордные 45 млрд рублей

Эксперты объясняют рост популярности спортивной обуви трендом на здоровый образ жизни
Анастасия Ковалева
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи кроссовок в РФ в январе – июле 2024 г. в денежном выражении составили 44,8 млрд руб., следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». Это максимальный показатель как минимум за последние три года. За аналогичный период в 2023 г. на кроссовки потратили 32 млрд руб., за семь месяцев 2022 и 2021 гг. – 18,4 млрд и 17 млрд руб. соответственно, следует из данных центра.

Обязательная маркировка обуви была введена в России с 1 июля 2020 г., соответственно, данных за более ранние периоды у ЦРПТ нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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