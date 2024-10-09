«Магнит» разрабатывает собственную систему планирования заказов

Крупнейший по количеству магазинов российский ритейлер «Магнит» занялся разработкой собственной системы прогнозирования спроса и планирования заказов (F&R, Forecasting & Replenishment), об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании. Первый минимально жизнеспособный продукт (MVP) торговая сеть планирует представить в апреле 2025 г.