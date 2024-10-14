Перевозки контейнеров в России вырастут в 1,5 раза к 2035 году

Объем транспортировки контейнерами будет расти в ближайшей перспективе, что обусловлено строительством новых терминалов и дальнейшей контейнеризацией грузов, отмечается в исследовании. Наибольшая динамика роста ожидается в этом году – рынок вырастет на 13% по сравнению с 2023 г. и составит 7,7 млн TEU. Но уже в 2025 г. в связи с ограничениями на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб) темпы роста сократятся до 3–5%, следует из документа.