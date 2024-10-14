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Перевозки контейнеров в России вырастут в 1,5 раза к 2035 году

Этот рост будет в основном обеспечен перевозкой грузов на экспорт
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок контейнерных перевозок грузов в России в следующие 11 лет будет расти в среднем на 3,4% в год и в 2035 г. достигнет 10,1 млн TEU. Об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании Strategy Partners и группы «Дело» по развитию рынка грузоперевозок. Документ есть у «Ведомостей». Прогноз учитывает импортные, экспортные, внутренние и транзитные перевозки груженых контейнеров. Общий рост рынка с 2023 г. составит 49%.

Объем транспортировки контейнерами будет расти в ближайшей перспективе, что обусловлено строительством новых терминалов и дальнейшей контейнеризацией грузов, отмечается в исследовании. Наибольшая динамика роста ожидается в этом году – рынок вырастет на 13% по сравнению с 2023 г. и составит 7,7 млн TEU. Но уже в 2025 г. в связи с ограничениями на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб) темпы роста сократятся до 3–5%, следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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