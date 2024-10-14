Перевозки контейнеров в России вырастут в 1,5 раза к 2035 году

Перевозки контейнеров в России вырастут в 1,5 раза к 2035 годуЭтот рост будет в основном обеспечен перевозкой грузов на экспорт
Рынок контейнерных перевозок грузов в России в следующие 11 лет будет расти в среднем на 3,4% в год и в 2035 г. достигнет 10,1 млн TEU. Об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании Strategy Partners и группы «Дело» по развитию рынка грузоперевозок. Документ есть у «Ведомостей». Прогноз учитывает импортные, экспортные, внутренние и транзитные перевозки груженых контейнеров. Общий рост рынка с 2023 г. составит 49%.
Объем транспортировки контейнерами будет расти в ближайшей перспективе, что обусловлено строительством новых терминалов и дальнейшей контейнеризацией грузов, отмечается в исследовании. Наибольшая динамика роста ожидается в этом году – рынок вырастет на 13% по сравнению с 2023 г. и составит 7,7 млн TEU. Но уже в 2025 г. в связи с ограничениями на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб) темпы роста сократятся до 3–5%, следует из документа.