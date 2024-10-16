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Почему ВТБ снял залог с рекламной группы Russ

Объединение с Wildberries могло повысить кредитоспособность Russ в глазах банка, предположили юристы
Лиана Липанова
Братья Леван и Роберт Мирзояны, совладельцы Russ, получили долю в Wildberries после объединения компаний/ Максим Стулов / Ведомости

Банк ВТБ снял обременение с долей владельцев ГК Russ, сообщил «Ведомостям» Владислав Бакальчук (владеет 1% ООО «Вайлдберриз»). Данные ЕГРЮЛ подтверждают, что доли в ООО «Стинн», одном из основных юрлиц группы Russ (крупнейший оператор наружной рекламы), принадлежащие Григорию Садояну (50%), ООО «Резерв-А» (30%) и АО «Олимпия» (20%), находились в залоге у ВТБ, но с 1 октября 2024 г. обременение было снято. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Согласно данным ЕГРЮЛ, доли Садояна и АО «Олимпия» находились в залоге у ВТБ с 2019 г., а доля ООО «Резерв-А» – с 2022 г. Обременение было снято после объединения группы с маркетплейсом Wildberries, отмечает Бакальчук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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