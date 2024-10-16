Почему ВТБ снял залог с рекламной группы Russ

Банк ВТБ снял обременение с долей владельцев ГК Russ, сообщил «Ведомостям» Владислав Бакальчук (владеет 1% ООО «Вайлдберриз»). Данные ЕГРЮЛ подтверждают, что доли в ООО «Стинн», одном из основных юрлиц группы Russ (крупнейший оператор наружной рекламы), принадлежащие Григорию Садояну (50%), ООО «Резерв-А» (30%) и АО «Олимпия» (20%), находились в залоге у ВТБ, но с 1 октября 2024 г. обременение было снято. Представитель ВТБ отказался от комментариев.