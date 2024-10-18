Минфин сохранит до конца года «курсовую» экспортную пошлину на коксующийся уголь

На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и проблем с вывозом экспорт угля из России в этом году снижается. По данным ЦЦИ, в январе – июне падение составило 9% год к году, экспорт снизился до 98 млн т. При этом ситуация с поставками за рубеж коксующегося угля, для которого продолжает действовать пошлина, более сложная. Так, в июне 2024 г. его экспортные отгрузки достигли минимума с мая 2022 г., составив 3,7 млн т – на 18% меньше, чем в июне прошлого года.