Минфин сохранит до конца года «курсовую» экспортную пошлину на коксующийся уголь

Минфин сохранит до конца года «курсовую» экспортную пошлину на коксующийся угольРанее Минэнерго просило отменить ее, ссылаясь на тяжелое положение отрасли
«Курсовая» экспортная пошлина на энергетический уголь не будет взиматься до конца 2024 г., но для коксующегося угля отменять ее не планируется. Об этом заявил журналистам 18 октября в кулуарах Московского финансового форума статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
«До [первого] декабря пошлина на энергетический уголь нулевая. Скорее всего, она будет продлена до конца года. <…> По коксующемуся углю, я думаю, пошлина будет действовать до конца года», – сказал он.
Замминистра напомнил, что срок действия привязанных к курсу доллара пошлин завершится в конце 2024 г. По словам Сазанова, на уровне правительства вопрос их продления на 2025 г. не обсуждается. Чиновник пояснил, что фискальная нагрузка и так вырастет из-за повышения налога на прибыль.
В сентябре этого года заместитель министра энергетики Сергей Мочальников говорил, что Минэнерго выступает за отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь на фоне крайне низких цен на продукцию угольщиков на мировом рынке и обратилось с такой просьбой в кабмин. В свою очередь Сазанов в начале октября уточнял, что вопрос об отмене либо сохранении пошлины будет решен по результатам изучения финансовых показателей отрасли за III квартал.
Правительство ввело «курсовые» экспортные пошлины с октября 2023 г. на широкий перечень товаров, включая уголь. При курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря для угольных компаний пошлины были временно отменены, но с 1 марта 2024 г. начали вновь применяться. С 1 мая правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита. Исключение действует до 30 ноября включительно. Для компаний, поставляющих на экспорт коксующийся уголь, пошлина продолжает действовать.
При этом рентабельность экспорта угля в этом году снижается и без учета влияния экспортной пошлины из-за падения экспортных цен и роста транспортных издержек.
В апреле этого года экспортные цены на энергетический уголь, на который приходится до 80% от общего объема российского угольного экспорта, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), упали до минимумов с 2021 г. При этом источники «Ведомостей» в угольных компаниях ранее обращали внимание также на одновременный рост затрат на транспортировку угля.
На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и проблем с вывозом экспорт угля из России в этом году снижается. По данным ЦЦИ, в январе – июне падение составило 9% год к году, экспорт снизился до 98 млн т. При этом ситуация с поставками за рубеж коксующегося угля, для которого продолжает действовать пошлина, более сложная. Так, в июне 2024 г. его экспортные отгрузки достигли минимума с мая 2022 г., составив 3,7 млн т – на 18% меньше, чем в июне прошлого года.
Как писали «Ведомости», в этом году доля убыточных угольных компаний в России впервые с 2020 г. превысила 50% (см. публикацию от 11 июля). В январе – июне этот показатель составил 51,4%.
По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Ахмеда Алиева, отмена пошлины на экспорт коксующегося угля могла бы существенно улучшить финансовое положение отрасли. Такая мера поддержки наиболее существенно повлияла бы на экономику угольных компаний Кузбасса, у которых высоки транспортные издержки, отмечает эксперт. Он допускает, что Минфин «еще может изменить свое решение» на фоне слабых финансовых результатов компаний.
Правительство ранее заявляло, что «курсовые» экспортные пошлины являются временной мерой, принятой для защиты внутреннего рынка, напоминает ведущий эксперт «Финама» Дмитрий Баранов. В условиях высокой ценовой волатильности сохранение экспортных пошлин для коксующегося угля может подтолкнуть компании к увеличению добычи и экспорта других сортов угля, считает эксперт. Баранов прогнозирует падение экспорта коксующегося угля на 4-7% по сравнению с прошлым годом. В 2023 г. общий объем экспорта угля (энергетического и коксующегося) из России, по данным Минэнерго, снизился почти на 4% к показателю предыдущего года до 212,5 млн т.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупнейшие угольные компании.