Экспорт угля из России по итогам девяти месяцев снизился на 10%Поставки падают из-за низкой рентабельности и проблем с вывозом в порты по железной дороге
Экспорт угля из России снизился в январе – сентябре 2024 г. примерно на 10% к тому же периоду прошлого года до 147 млн т. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».
Сильнее всего экспортные поставки просели в портах юга и северо-запада страны. В южных портах (Азово-Черноморский бассейн) они рухнули на 56% до 10 млн т. Экспорт через порты северо-запада (Балтийский и Арктический бассейны) с начала года снизился на 15% год к году до 38 млн т.
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