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Экспорт угля из России по итогам девяти месяцев снизился на 10%

Поставки падают из-за низкой рентабельности и проблем с вывозом в порты по железной дороге
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля из России снизился в январе – сентябре 2024 г. примерно на 10% к тому же периоду прошлого года до 147 млн т. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».

Сильнее всего экспортные поставки просели в портах юга и северо-запада страны. В южных портах (Азово-Черноморский бассейн) они рухнули на 56% до 10 млн т. Экспорт через порты северо-запада (Балтийский и Арктический бассейны) с начала года снизился на 15% год к году до 38 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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