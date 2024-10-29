Экспорт угля из России по итогам девяти месяцев снизился на 10%

Сильнее всего экспортные поставки просели в портах юга и северо-запада страны. В южных портах (Азово-Черноморский бассейн) они рухнули на 56% до 10 млн т. Экспорт через порты северо-запада (Балтийский и Арктический бассейны) с начала года снизился на 15% год к году до 38 млн т.