Российские покупатели продолжают вкладываться в крупную бытовую технику

Российские покупатели продолжают вкладываться в крупную бытовую техникуХолодильники и стиральные машины пользуются спросом, несмотря на рост цен
Рынок крупной бытовой техники (КБТ) в России продолжает расти из квартала в квартал. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев 2024 г. в стране приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. это на 11% больше в штуках и на 14% – в денежном выражении. Представители «Яндекс маркета» и Wildberries подтвердили рост спроса на крупную бытовую технику.
Статистика «Марвел-дистрибуции» несколько ниже той, что приводит «М.видео-Эльдорадо», но в компании также фиксируют рост. За девять месяцев 2024 г. в России купили 15,9 млн устройств на 398,5 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 5,3% в штучном выражении и на 11,9% в денежном (15,1 млн шт. на 356,2 млрд руб.), сообщил представитель дистрибутора. За год немного увеличились продажи холодильников и стиральных машин, а наибольший прирост обеспечили пылесосы (порядка 20% в деньгах и штуках), говорит собеседник. Продажи кухонных плит и духовых шкафов снизились и в денежном, и в натуральном выражении на 4–5%, отметил он.