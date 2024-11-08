Российские покупатели продолжают вкладываться в крупную бытовую технику

Статистика «Марвел-дистрибуции» несколько ниже той, что приводит «М.видео-Эльдорадо», но в компании также фиксируют рост. За девять месяцев 2024 г. в России купили 15,9 млн устройств на 398,5 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 5,3% в штучном выражении и на 11,9% в денежном (15,1 млн шт. на 356,2 млрд руб.), сообщил представитель дистрибутора. За год немного увеличились продажи холодильников и стиральных машин, а наибольший прирост обеспечили пылесосы (порядка 20% в деньгах и штуках), говорит собеседник. Продажи кухонных плит и духовых шкафов снизились и в денежном, и в натуральном выражении на 4–5%, отметил он.