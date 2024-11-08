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Российские покупатели продолжают вкладываться в крупную бытовую технику

Холодильники и стиральные машины пользуются спросом, несмотря на рост цен
Ника Сизова
Стиральные машины остаются самым популярным видом «белой техники» в нашей стране/ Андрей Гордеев / Ведомости/ Автор /Ведомости

Рынок крупной бытовой техники (КБТ) в России продолжает расти из квартала в квартал. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев 2024 г. в стране приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. это на 11% больше в штуках и на 14% – в денежном выражении. Представители «Яндекс маркета» и Wildberries подтвердили рост спроса на крупную бытовую технику.

Статистика «Марвел-дистрибуции» несколько ниже той, что приводит «М.видео-Эльдорадо», но в компании также фиксируют рост. За девять месяцев 2024 г. в России купили 15,9 млн устройств на 398,5 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 5,3% в штучном выражении и на 11,9% в денежном (15,1 млн шт. на 356,2 млрд руб.), сообщил представитель дистрибутора. За год немного увеличились продажи холодильников и стиральных машин, а наибольший прирост обеспечили пылесосы (порядка 20% в деньгах и штуках), говорит собеседник. Продажи кухонных плит и духовых шкафов снизились и в денежном, и в натуральном выражении на 4–5%, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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