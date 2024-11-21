Аналитики прогнозируют продолжение роста цен на золото и серебро в 2025 году

Аналитики прогнозируют продолжение роста цен на золото и серебро в 2025 годуКотировки подстегивают сохранение геополитической напряженности, снижение ставки ФРС и рост инвестиционного спроса
Средняя цена на золото на мировом рынке в 2025 г. увеличится на 9% к показателю текущего года до $2527 за тройскую унцию. Такой прогноз дают в обзоре аналитики консалтинговой компании Kept (есть у «Ведомостей»).
В будущем году также продолжит дорожать серебро. Средняя стоимость этого драгметалла, согласно прогнозам Kept, увеличится на 11% до $31 за унцию. По итогам 2024 г. средняя стоимость унции золота, по оценке компании, составит $2346, серебра – $28.
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