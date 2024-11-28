Ритейлеры столкнулись с дефицитом предприятий для выпуска готовой еды

Ритейлеры столкнулись с дефицитом предприятий для выпуска готовой едыСпрос на такую продукцию в России последние годы активно растет
Во многих регионах наблюдается дефицит производственных площадок для выпуска готовой еды, рассказала «Ведомостям» управляющий директор блока «Х5 еда» (структура X5 Group) Ольга Фельдт. По ее словам, в 26 субъектах «либо действует по одному предприятию, либо их нет вовсе». С такой проблемой столкнулись и другие крупные продуктовые ритейлеры.
Представитель «Вкусвилла» сказал, что нехватка производителей ощущается в Уральском, Южном и Северо-Кавказском округах. На дефицит предприятий в регионах также указывают в пресс-службе сервиса «Яндекс лавка».
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