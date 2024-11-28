Ритейлеры столкнулись с дефицитом предприятий для выпуска готовой еды

Во многих регионах наблюдается дефицит производственных площадок для выпуска готовой еды, рассказала «Ведомостям» управляющий директор блока «Х5 еда» (структура X5 Group) Ольга Фельдт. По ее словам, в 26 субъектах «либо действует по одному предприятию, либо их нет вовсе». С такой проблемой столкнулись и другие крупные продуктовые ритейлеры.