«Лента» заходит в формат магазинов дрогери

«Лента» заходит в формат магазинов дрогериСумма сделки по покупке сети «Улыбка радуги» оценивается более чем в 20 млрд руб.
Продуктовый ритейлер «Лента» 2 декабря объявил о покупке сети косметики и товаров для дома «Улыбка радуги», насчитывающей более 1500 магазинов в России. Компания приобретает 100% голосующих акций головной компании «Торговый дом «Эра». Сеть работает в формате дрогери – небольших магазинов-дискаунтеров у дома, торгующей товарами повседневного спроса.
Сделка прошла согласование в ФАС, уточнил представитель «Ленты». Ее сумму в компании не раскрывают. Собеседник лишь отметил, что она будет профинансирована до 30 июня 2025 г. преимущественно за счет имеющихся собственных денежных средств.
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