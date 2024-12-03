«Лента» заходит в формат магазинов дрогери

Сделка прошла согласование в ФАС, уточнил представитель «Ленты». Ее сумму в компании не раскрывают. Собеседник лишь отметил, что она будет профинансирована до 30 июня 2025 г. преимущественно за счет имеющихся собственных денежных средств.