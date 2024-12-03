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«Лента» заходит в формат магазинов дрогери

Сумма сделки по покупке сети «Улыбка радуги» оценивается более чем в 20 млрд руб.
Полина Гриценко
Ведомости
Ведомости

Продуктовый ритейлер «Лента» 2 декабря объявил о покупке сети косметики и товаров для дома «Улыбка радуги», насчитывающей более 1500 магазинов в России. Компания приобретает 100% голосующих акций головной компании «Торговый дом «Эра». Сеть работает в формате дрогери – небольших магазинов-дискаунтеров у дома, торгующей товарами повседневного спроса.

Сделка прошла согласование в ФАС, уточнил представитель «Ленты». Ее сумму в компании не раскрывают. Собеседник лишь отметил, что она будет профинансирована до 30 июня 2025 г. преимущественно за счет имеющихся собственных денежных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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