Российские компании увеличили экспорт СУГ в Азию почти в полтора раза

Российские компании увеличили экспорт СУГ в Азию почти в полтора разаПоставки перенаправляются в Китай, Турцию и страны Средней Азии
Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; используются преимущественно в качестве моторного топлива) в страны Азии, включая Турцию, в январе – сентябре 2024 г. вырос на 45% к тому же периоду прошлого года до 1,2 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».
Сильнее всего за отчетный период выросли поставки в Китай – в 1,8 раза до 307 200 т. Также увеличился экспорт в Афганистан – на 39% до 215 500 т, другие страны Средней Азии – на 17% до 150 600 т и Монголию – на 3% до 32 000 т. Отгрузки в Турцию выросли на 45% и достигли 515 500 т.
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