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Российские компании увеличили экспорт СУГ в Азию почти в полтора раза

Поставки перенаправляются в Китай, Турцию и страны Средней Азии
Василий Милькин
Xinhua via AFP
Xinhua via AFP

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; используются преимущественно в качестве моторного топлива) в страны Азии, включая Турцию, в январе – сентябре 2024 г. вырос на 45% к тому же периоду прошлого года до 1,2 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Сильнее всего за отчетный период выросли поставки в Китай – в 1,8 раза до 307 200 т. Также увеличился экспорт в Афганистан – на 39% до 215 500 т, другие страны Средней Азии – на 17% до 150 600 т и Монголию – на 3% до 32 000 т. Отгрузки в Турцию выросли на 45% и достигли 515 500 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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