Российские компании увеличили экспорт СУГ в Азию почти в полтора раза

Сильнее всего за отчетный период выросли поставки в Китай – в 1,8 раза до 307 200 т. Также увеличился экспорт в Афганистан – на 39% до 215 500 т, другие страны Средней Азии – на 17% до 150 600 т и Монголию – на 3% до 32 000 т. Отгрузки в Турцию выросли на 45% и достигли 515 500 т.