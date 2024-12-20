«Северсталь» допустила сокращение инвестпрограммы в следующем году

«Северсталь» в своей новой стратегии до 2028 г., опубликованной в июне, поставила цель по существенному снижению себестоимости продукции и увеличению объемов производства. Например, производство чугуна к 2028 г. должно вырасти на 400 000 т по сравнению с 2023 г. до 11,7 млн т, а стали за тот же период – на 0,5 млн т до 11, 8 млн т. Прогноз продаж металлургической продукции компании предполагает рост почти на четверть до 13,3 млн т.