«Северсталь» допустила сокращение инвестпрограммы в следующем году

«Северсталь» допустила сокращение инвестпрограммы в следующем годуВысокие процентные ставки негативно сказываются на потребителях металла
Одна из крупнейших российских компаний сектора черной металлургии – «Северсталь» Алексея Мордашова – может пересмотреть в меньшую сторону инвестиционную программу на будущий год. Об этом сообщила 20 декабря ее пресс-служба. Долгосрочная стратегия металлургического холдинга предусматривает инвестиции в 2025 г. на уровне 170 млрд руб. «Северсталь» представит обновленный прогноз по объему капиталовложений на 2025 г. в феврале.
Высокий уровень процентных ставок в экономике негативно сказывается на клиентах компании – потребителях металлопродукции, особенно в строительном секторе, который является ключевым потребителем металлопроката в России, отмечается в сообщении. Согласно ноябрьскому прогнозу «Северстали», потребление металла на российском рынке в 2024 г. может сократится на 5,7% до 43,7 млн т.
«В связи с этим сроки и масштабы некоторых проектов нашей инвестиционной программы могут быть пересмотрены. Ключевые стратегические проекты, такие как фабрика окомкования (комплекс по производству окатышей в Череповце. – “Ведомости”), а также социальные и экологические проекты будут реализованы по плану», – сказала «Интерфаксу» руководитель управления по коммуникации и работе с инвесторами Анастасия Мишанина.
Ключевые финпоказатели «Северстали»
Чистая прибыль компании по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась на 31% год к году до 118 млрд руб., выручка выросла на 18% до 628,3 млрд руб., показатель EBITDA остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 191,4 млрд руб. Объем инвестиций «Северстали» за отчетный период вырос в 1,8 раза до 71,8 млрд руб., свободный денежный поток снизился на 6% год к году до 99 млрд руб., общий долг уменьшился почти в 1,6 раза с начала года до 103,9 млрд руб.
При этом «Северсталь», как следует из сообщения компании, планирует сохранить действующую дивидендную политику, принятую в апреле 2018 г. Она предусматривает распределение до 100% свободного денежного потока (FCF) в виде квартальных дивидендов, если соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 0,5. Дивиденды «Северстали» по итогам работы за III квартал 2024 г. были утверждены акционерами на уровне 49,06 руб. за акцию, доходность составила 4,4%, общий объем выплат – 41,1 млрд руб.
На наметившийся тренд сокращения российскими предприятиями своих инвестиционных планов в условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России в начале декабря обращал внимание глава Минэкономразвития Максим Решетников. Двумя неделями позднее Минтранс объявил о решении правительства снизить инвестпрограмму РЖД на будущий год почти на треть в сравнении с 2023 г. – до 890 млрд руб. При этом ЦБ на заседании совета директоров 20 декабря оставил ключевую ставку на уровне в 21%, хотя большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%.
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Главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев отмечает, что внутренняя доходность капитальных затрат «Северстали» (IRR) превышает 20%. Теоретически, компания может сократить проекты, чья доходность ниже текущей ключевой ставки, рассуждает он. Это положительно скажется на свободном денежном потоке, и тогда больше средств останется на выплату дивидендов, добавляет эксперт.
«Северсталь» в своей новой стратегии до 2028 г., опубликованной в июне, поставила цель по существенному снижению себестоимости продукции и увеличению объемов производства. Например, производство чугуна к 2028 г. должно вырасти на 400 000 т по сравнению с 2023 г. до 11,7 млн т, а стали за тот же период – на 0,5 млн т до 11, 8 млн т. Прогноз продаж металлургической продукции компании предполагает рост почти на четверть до 13,3 млн т.
В условиях текущего снижения спроса на металлопродукцию возможно сокращение проектов, связанных с увеличением объемов производства и расширением сбытовой сети, допускает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Оптимизация инвестиционной программы поможет компании сохранить финансовую устойчивость, поддерживать дивидендные выплаты и соответствовать реальному спросу на продукцию, добавляет он.
Обыкновенные акции «Северстали» 20 декабря подорожали на Мосбирже на 9% к закрытию предыдущей торговой сессии и по состоянию на 16:20 мск торговались на уровне 1137 руб. за бумагу.