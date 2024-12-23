«Герофарм» добивается принудительных лицензий на иностранные препараты

«Герофарм» добивается принудительных лицензий на иностранные препаратыОдин иск – к датской Novo Nordisk – он выиграл, еще два рассматриваются
Арбитражный суд Москвы в начале декабря принял к производству два иска «Герофарма» к американским фармкомпаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly, следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Ведомости». Соответчиком является Роспатент, в качестве третьего лица заявлена Евразийская патентная организация (ЕАПО).
Представитель ЕАПО пояснил «Ведомостям», что «Герофарм» в обоих случаях требует суд предоставить принудительную лицензию на выпуск лекарств. В первом иске речь идет о средстве трансларна (аталурен) от PTC Therapeutics для лечения миодистрофии Дюшенна, во втором – о мунджаро для лечения диабета II типа и ожирения с действующим веществом тирзепатид, который производит Eli Lilly.
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