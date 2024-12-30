Президент «Объединенных пивоварен» Дурдыев перейдет в УК «Арнест»

В августе 2023 г. «Арнест» купила российский бизнес нидерландского пивоваренного холдинга за 1 евро, взяв на себя обязательство погасить его долг перед головной структурой в размере 100 млн евро. В 2022 г. Сагал также приобрел три завода по производству алюминиевых банок у американской Ball за $530 млн. Они располагаются в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г.