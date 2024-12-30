Президент «Объединенных пивоварен» Дурдыев перейдет в УК «Арнест»Его должность в компании будет упразднена
С 1 января 2025 г. президент компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ, бывшая «Объединенные пивоварни Хейнекен») Ораз Дурдыев переходит в управляющую компанию группы «Арнест» – «Арнест менеджмент», говорится в сообщении компании. Он останется членом совета директоров, а должность президента в структуре будет упразднена.
Как отмечают в компании, переход стал возможным после «успешного выполнения Дурдыевым в короткий срок поставленных перед бизнесом задач». В частности, по стабилизации компании, формированию «крепкой управленческой команды», утверждению стратегического плана развития и улучшению финансовых показателей в уходящем году.
Дурдыев возглавил компанию в марте 2024 г. До этого он занимал пост главы AB InBev Efes, оттуда ряд топ-менеджеров также перешли в ОПХ. Гендиректором ОПХ назначена Анна Миронова. В ее задачи входит организация эффективного операционного управления. Ранее Миронова занимала пост директора по продажам в AB InBev Efes. Должность вице-президента по финансам ОПХ занял экс-директор по финансам AB InBev Efes Евгений Савченков. Евгений Глазов, бывший директор по этике и комплаенсу AB InBev Efes, занял позицию вице-президента по корпоративному регулированию и контролю ОПХ.
ОПХ работала в России с 2002 г., владела семью пивоваренными заводами и входила в тройку крупнейших российских производителей пива. Компания принадлежала нидерландскому пивоваренному холдингу Heineken. В марте 2022 г., после начала спецоперации, иностранный производитель объявил об уходе из России и перестал продавать продукцию под брендами Heineken, Guinness и Miller.
В августе 2023 г. «Арнест» купила российский бизнес нидерландского пивоваренного холдинга за 1 евро, взяв на себя обязательство погасить его долг перед головной структурой в размере 100 млн евро. В 2022 г. Сагал также приобрел три завода по производству алюминиевых банок у американской Ball за $530 млн. Они располагаются в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г.
10 октября производитель косметической продукции и бытовой химии Unilever продал свой бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала. Компания Сагала получила четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Сумма сделки и ее условия не раскрываются, но ранее активы транснациональной компании оценивались в 35-40 млрд руб. с учетом дисконта.