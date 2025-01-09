Государство отказалось вкладываться в создание дронопортов

Государство отказалось вкладываться в создание дронопортовДля развития отрасли специальная инфраструктура сейчас не нужна, отмечают эксперты
Власти отказались от создания новой инфраструктуры для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Создание такой инфраструктуры в аэропортах будет отложено как минимум на три года. Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к Минтрансу, и собеседник, знакомый с новой версией федпроекта.
К 2030 г. в России должна была появиться 241 площадка для приема и эксплуатации БПЛА в 84 регионах, при этом 49 таких зон должны были находиться на территории аэродромов в семи субъектах РФ, писали «Ведомости» в сентябре 2024 г. со ссылкой на федпроект. Согласно предыдущей версии документа, в 2025 г. должны появиться площадки для приема БПЛА на 12 аэродромах, находящихся в федеральной собственности.