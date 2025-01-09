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Государство отказалось вкладываться в создание дронопортов

Для развития отрасли специальная инфраструктура сейчас не нужна, отмечают эксперты
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Власти отказались от создания новой инфраструктуры для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Создание такой инфраструктуры в аэропортах будет отложено как минимум на три года. Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к Минтрансу, и собеседник, знакомый с новой версией федпроекта.

К 2030 г. в России должна была появиться 241 площадка для приема и эксплуатации БПЛА в 84 регионах, при этом 49 таких зон должны были находиться на территории аэродромов в семи субъектах РФ, писали «Ведомости» в сентябре 2024 г. со ссылкой на федпроект. Согласно предыдущей версии документа, в 2025 г. должны появиться площадки для приема БПЛА на 12 аэродромах, находящихся в федеральной собственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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