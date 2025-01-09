Государство отказалось вкладываться в создание дронопортов

К 2030 г. в России должна была появиться 241 площадка для приема и эксплуатации БПЛА в 84 регионах, при этом 49 таких зон должны были находиться на территории аэродромов в семи субъектах РФ, писали «Ведомости» в сентябре 2024 г. со ссылкой на федпроект. Согласно предыдущей версии документа, в 2025 г. должны появиться площадки для приема БПЛА на 12 аэродромах, находящихся в федеральной собственности.