«Киевская площадь» начала развивать формат магазинов «у дома»

В Москве появится новая продуктовая сеть «Фуд сити экспресс», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к ней. По их словам, в конце 2024 г. под этим брендом в столичных жилых комплексах уже открылись две торговые точки – корреспондент «Ведомостей» в этом убедился. В планах – открыть до 600 точек до 2026 г. по франчайзинговой модели, говорят собеседники, не уточняя географию будущей сети. По их словам, «Фуд сити экспресс» активно набирает персонал. Сеть развивается на базе «Фуд сити» – продовольственного комплекса на Калужском шоссе, принадлежащего девелоперской группе «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В магазинах у дома планируется продавать свежую продукцию из «Фуд сити», товары для ресторанов через пункты выдачи заказов, развивать гиперлокальную доставку, уточнил один из собеседников «Ведомостей».