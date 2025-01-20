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«Киевская площадь» начала развивать формат магазинов «у дома»

Девелоперский холдинг намерен открыть до 600 точек к 2026 году
Анастасия Ковалева
Полина Гриценко
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Москве появится новая продуктовая сеть «Фуд сити экспресс», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к ней. По их словам, в конце 2024 г. под этим брендом в столичных жилых комплексах уже открылись две торговые точки – корреспондент «Ведомостей» в этом убедился. В планах – открыть до 600 точек до 2026 г. по франчайзинговой модели, говорят собеседники, не уточняя географию будущей сети. По их словам, «Фуд сити экспресс» активно набирает персонал. Сеть развивается на базе «Фуд сити» – продовольственного комплекса на Калужском шоссе, принадлежащего девелоперской группе «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В магазинах у дома планируется продавать свежую продукцию из «Фуд сити», товары для ресторанов через пункты выдачи заказов, развивать гиперлокальную доставку, уточнил один из собеседников «Ведомостей».

В пресс-службе «Киевской площади» перенаправили запрос в «Фуд сити». Представитель компании лишь сообщил, что выход в формат магазинов «у дома» – «логичное развитие концепции агрокластера «Фуд сити», благодаря чему «команда стремится стать еще ближе к покупателям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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