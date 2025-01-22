Росалкотабакконтроль добился исключения из реестра более 30 пивзаводов

Росалкотабакконтроль добился исключения из реестра более 30 пивзаводовНо в половине случаев суды отказывают регулятору в удовлетворении исков
Суды в 2024 г. по искам Росалкотабакконтроля исключили 35 юрлиц из госреестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, подсчитали для «Ведомостей» аналитики сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус». В числе таких компаний оказались небольшие региональные предприятия, в том числе татарстанский «Тимбир» и Вологодский пивоваренный завод.
Наиболее типичными причинами исключения пивоваров из реестра стали несоответствие адреса, отсутствие документов на оборудование (наименование изделия, серийный номер, наименование изготовителя, дата выпуска и проч.), договора аренды помещения и др.
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