Росалкотабакконтроль добился исключения из реестра более 30 пивзаводов

Суды в 2024 г. по искам Росалкотабакконтроля исключили 35 юрлиц из госреестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, подсчитали для «Ведомостей» аналитики сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус». В числе таких компаний оказались небольшие региональные предприятия, в том числе татарстанский «Тимбир» и Вологодский пивоваренный завод.