Россияне отметили Новый год в КНР

В новогодние праздники российские операторы связи зафиксировали увеличенный объем трафика в международном роуминге на азиатских направлениях. В топ-10 направлений на каникулах впервые вошел Китай, следует из подсчетов, сделанных для «Ведомостей» представителями операторов T2 и МТС. Количество поездок в Китай выросло на 40%, следует из статистики Big Data МТС.