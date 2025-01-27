Россияне отметили Новый год в КНР

Россияне отметили Новый год в КНРКитай впервые вошел в топ-10 популярных направлений на каникулах
В новогодние праздники российские операторы связи зафиксировали увеличенный объем трафика в международном роуминге на азиатских направлениях. В топ-10 направлений на каникулах впервые вошел Китай, следует из подсчетов, сделанных для «Ведомостей» представителями операторов T2 и МТС. Количество поездок в Китай выросло на 40%, следует из статистики Big Data МТС.
В новогодние праздники 2024/25 г. россияне сделали в 10 раз больше бронирований отелей в Китае, чем в прошлые годы, поделился статистикой представитель «Яндекс путешествий». Опрошенные операторы и сервисы бронирований абсолютные цифры не раскрыли.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам