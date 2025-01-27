Серебро подорожало больше чем на треть за год

Серебро подорожало больше чем на треть за годНа котировки повлиял рост спроса на драгметалл со стороны производителей солнечных панелей
Стоимость серебра на мировом рынке находится на многолетних максимумах, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).
Фьючерсы на драгоценный металл 24 января выросли на 2% к закрытию предыдущей торговой сессии и достигли $31 за тройскую унцию. К той же дате 2024 г. они прибавили 37%.
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