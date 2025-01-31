Производство вагонов в 2025 году опередит их списание на 50 000 единиц

По словам Глазкова, поступление на железнодорожную сеть нового подвижного состава естественным образом еще больше усугубляет проблему порожнего парка – с ней компания отчаянно боролась в последнем квартале прошлого года. Топ-менеджер также пожаловался на вагоны, которые должны быть списаны в течение ближайших пяти лет. Они, по его словам, сильнее всего влияют на перевозочный процесс с точки зрения отказов. «Зачастую издержки при их эксплуатации кратно выше, чем при работе с новым подвижным составом», – констатировал он.