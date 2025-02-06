Жители России в 2024 году стали покупать больше духов

Доля духов в общем объеме продаж парфюмерии на российском рынке в 2024 г. увеличилась на 3,3 п. п. по сравнению с предыдущим годом до 15,6%. Об этом говорится в отчете Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». Продажи духов в денежном выражении за год выросли на 35%, в то время как всей парфюмерной продукции (включая одеколоны, туалетную и парфюмерную воду) было продано всего на 6% больше. Абсолютных значений в ЦРПТ не приводят.