Жители России в 2024 году стали покупать больше духов

Жители России в 2024 году стали покупать больше духовСказалось резкое увеличение предложения в этой категории товаров от российских производителей
Доля духов в общем объеме продаж парфюмерии на российском рынке в 2024 г. увеличилась на 3,3 п. п. по сравнению с предыдущим годом до 15,6%. Об этом говорится в отчете Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». Продажи духов в денежном выражении за год выросли на 35%, в то время как всей парфюмерной продукции (включая одеколоны, туалетную и парфюмерную воду) было продано всего на 6% больше. Абсолютных значений в ЦРПТ не приводят.
По данным «Infoline-аналитики», в 2023 г. российский рынок косметики, парфюмерии и средств для ухода без учета бытовой химии составил 950 млрд руб. с НДС, увеличившись к предыдущему году на 17%. Актуальных данных за прошлый год в Infoline пока не раскрывали.